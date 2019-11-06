涉受賄充當「保護傘」　清遠前公安局長雙開

中央紀委國家監委網站周三（6日）發布消息，指廣東清遠市前副市長、前公安局長貝冰（副廳級）涉嚴重違紀違法、職務犯罪及受賄罪，又充當黑惡勢力「保護傘」，被省紀委及監委處以雙開（開除黨籍及公職），收繳其違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。另同省肇慶市政協前黨組副書記、副主席馮敏強，因涉嚴重違紀違法、貪污受賄，同樣被處以雙開。

經查，貝冰違規出入私人會所接受宴請，無視紀律且不按規定報告有關事項，違規提拔和干預人員調整，又接受私企安排度假旅遊；大搞權色、錢色交易。另又充當黑惡勢力「保護傘」，以權謀私，違規為他人在獲得商住土地使用權、加快征地拆遷進度、提高土地項目容積率、崗位調整等方面謀利益，非法收受巨額財物；當局遂作出上述處分。

另外，馮敏強因涉嫌嚴重違紀違法、貪污受賄，被省紀委及省監委處以雙開，終止其肇慶市第12次黨代會代表資格，收繳其違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報指出，馮敏強逃避審查，不按規定報告個人有關事項，利用職權在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益並收受財物，更通過民間借貸獲取大額回報，違規投資非上市公司，收受禮金，贈送禮品；以權謀私，大肆斂財，在承接市政工程、取得建設用地、開發房產項目等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。