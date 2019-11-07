豬肉太貴要劏貓狗吃？冷血男晒照遭網民狂轟

廣東茂名市一名男網民周一（4日）在微博上載了多張烹調貓隻的照片，聲稱「現在豬肉價格那麼貴，只好把剩下兩隻貓劏了來吃」，引來網民狂轟。惟即使飽受批評，該男網民周二（5日）竟再上載烹調狗肉照片，結果大批網民群起圍攻，甚至有網民要求警方介入，處罰該男網民。

據了解，該男網民上載烹調貓隻的照片後，迅即引起網民反感，有網民批評他故意炒作「豬肉價格高昂」；加上該些照片清楚拍下小貓被肢解後的模樣，雖然並非血淋淋，仍令不少網民不安。事後他刪除了該批照片，但翌日又開網貼，附上多張狗肉照片，再惹來網民批評。

有網民直斥男網民的行為「人神共憤」，又指「這種人是怎麽活下來的」、「個人覺得，吃了自己親手養大的貓，但凡有人性的人不會做這種事，慣着還不知道怎麽慣著好呢」。另有網民表示︰「這件事真的讓人很不舒服，不止是吃貓肉這件事，某種程度好像是一種心理疾病。如果大家都不覺得有問題，像某些人甚至覺得很有快感，理所當然，那這種事情的背後本質問題… 真的很可怕。一點憐憫之心都沒有，這是反常。」