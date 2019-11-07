求復合不果殘殺女主播　台男二審改囚終身

台灣邱姓網上女主播因拒絕與廖姓前男友復合，去年5月遭廖男尾隨入屋狠刺5刀致死。案後廖男一再否認故意殺人，台北地方法院今年2月一審，判廖男有期徒刑15年。案經上訴，台灣高等法院周三（6日）依殺人罪改判廖男無期徒刑，褫奪公權終身。

一審期間，廖男聲稱當日原打算自殺，只想用兇器恐嚇被害人要求復合。當時邱女的父母要求判其死刑，廖男痛哭下跪並向二人磕頭道歉。高院審理認為，廖男並非為求被害人復合才行兇，認定一審與事實有誤。另審酌廖男與被害人交往3年因故分手後，求復合遭拒竟動手殺人，這不是戀愛中男女該有的行為，故依法加重改判。

案發時27歲的廖男與和26歲的邱女是高中同學，兩人交往3至4年，後因個性不合，邱女提出分手，但廖男不甘心，多次到邱女住所要求復合。去年春節前，廖男還打電話給邱父，揚言邱女若分手會對她不利，當時邱父曾好言相勸。

去年5月28日下午6時許，廖男帶同水果刀及童軍繩，騙過保安進入邱女所住大廈，當見邱女開門外出，便立即衝前，並持刀對其恐嚇，邱女受驚大叫，廖男於是將她推入屋內，之後她想脫逃，廖男便持刀猛刺邱女5刀，其中2刀深及胸椎、肺部，邱女終送院搶救無效身亡。