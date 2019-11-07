免費派飯爆紅　飯店老闆︰只想幫人解決溫飽

人生有起有伏，任誰總會經歷低潮。四川成都一名飯店老闆近日張貼告示，表明讓有需要的人免費入內吃飯，引起輿論關注，有網民盛讚「天氣很冷，但人心很暖」。惟老闆毛興海坦言，自己亦曾經歷身無分文的日子，幸得好心人幫助才能回家，「那種渴望我經歷過，所以現在也想做這樣一件事」。

該間名叫「宜賓燃面」的飯店位於慶雲北街，大門張貼了一張A4紙告示，寫道︰「人在外遇到難處是難免的，如果你真的需要，請進店小聲告訴我，我能解決你一頓溫飽，不要回報。」毛興海透露，他約在1年前開了這家飯店，平日生意紅火，每逢飯點客人都需要等位；約1個月前，他想起那位好心人，便打印了該張告示，希望幫助有需要的人。

毛興海憶述，20多年前他曾在江西打工，由於身上的錢被偷，連購買回家車票的錢也沒有，被迫流浪街頭；幸得一名好心人幫助，「他不僅請我吃飯，還給我買了回家的車票」，令他十分感動。如今他有能力，便想幫助落難的人。惟告示貼了1個月，進店請求「一頓溫飽」只有幾個人，「都是身上沒錢的」。

「真正到店要求免費吃的人少，拍照的很多。」他直言，他不想成為「網紅」，只想為社會盡一分力，也不怕有人專門「蹭吃」，「只要他來，我就歡迎，一碗飯一碗面值不了多少錢，這張紙我也會一直貼下去直到關店。」