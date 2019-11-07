後座朋友摔地重傷　酒駕鐵騎士駕車速逃

在危難中亦不捨不棄，才算是真正的朋友。廣東中山市一名蘭姓男子近日與朋友韋男喝酒聊天後，駕電單車接載韋男「轉場」繼續尋歡途中，韋男因車輛顛簸而摔下車。惟蘭男為避法律責任，竟不顧韋男死活駕車逃離現場。幸韋男隨後被送院治療，暫無生命危險。警方周三（6日）公布案情，並呼籲蘭男投案自首。

事發於周日（3日）凌晨4時許，警方接獲市民報案，指小欖泰昌路有一名男子受傷倒地，疑似遭遇交通事故。警員趕抵現場後，發現電單車碎片散落一地，地面殘留血漬，至於傷者已由救護車送院救治。警員勘查取證後，便前往醫院了解情況，卻得知傷者傷勢嚴重，暫時無法錄取口供，便返回交警大隊翻查閉路電視畫面。

閉路電視畫面顯示，事發時兩名身穿白色衣服的男子共乘一輛女裝電單車，駛至現場時因車輛搖擺不定，後座的男子突然跌落車。司機發現後，便駕車圍繞墜地男子轉了一個圈，其後連人帶車跌在地上，幾次想扶起車輛都沒有成功。約一兩分鐘後，司機才把電單車扶起，但隨即駕車揚長而去。

在傷者清醒後，警方才得知傷者姓韋，廣西人，現年37歲。韋男供稱，他事發前正與一名蘭姓朋友喝酒，其後蘭男載他準備到另一個地方繼續喝酒。從車上跌落後，他只記得蘭男駕車無情地離開的那一幕。不過，韋男僅交代了事發經過和與蘭男的關係，未肯透露蘭男其他訊息。目前，案件偵查工作正在有序開展中。