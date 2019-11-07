母子離奇從朋友家墮樓亡　事前剛更新朋友圈

四川德陽市一名36歲畢姓母親與其未滿1歲的兒子，周二（5日）離奇在29樓朋友家中墮地身亡，引起附近居民關注。有住戶猜測，畢婦患上產後抑鬱而自殺，惟有知情人士透露，畢婦產後表現一直平常，事發當天還一口氣更新了3條朋友圈，均無異常，懷疑事件另有內情。

事發於周二下午6時許，安山路南濱佳苑A區3座附近突然傳出一聲巨響，然後刺耳的車輛報警器傳遍屋苑。住戶趕到現場後，發現畢婦及其兒子躺臥在血泊中，殘肢四散，附近花園一棵樹的樹枝亦被砸斷。警方及救援人員趕到後，證實畢婦及其兒子已當場死亡。

有住戶透露，畢婦一家住在該座6樓，她早前剛生二胎；事發時，畢婦的丈夫仍在上班，畢婦因受朋友所託，便前往朋友家中幫忙餵刺猬，其他家人還在家中等待她吃晚飯，惟畢婦遲遲未歸，其後便發生慘劇。

對於有住戶猜測畢婦患上產後抑鬱，其好友唐女士指出，她每天均和畢婦見面聊天，畢婦平日性情開朗，且一直在做微商，每天都有更新朋友圈，事發當天還更迎了3條朋友圈，對於畢婦突然墮亡感到十分意外。目前，警方已介入調查，尚未通報事故調查結果。