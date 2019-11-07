內地電子煙民達1000萬　15至24歲年輕人為主

電子煙在內地愈來愈流行，坊間要求立法規管的呼聲漸增。中國疾病預防控制中心控煙辦研究員肖琳日前接受官媒採訪時透露，內地目前約有1000萬名15歲或以上煙民吸食電子煙，其中以15至24歲年齡組的使用率最高，反映呼食電子煙的主要是年輕人；至於購買途徑以互聯網為主，比例達45.4%。

國家衞健委官網周一（4日）播放以「電子煙對健康的危害」為主題的在線訪談，中國預防醫學科學院前院長王克安指出，電子煙中主要的成分是尼古丁，其本身是成癮性的物質，過量攝入尼古丁可能危及生命；另電子煙釋放的氣溶膠中，許多成分是已知有害的致癌物質。電子煙的廠商為增加吸引力，在煙油裏加入的添加劑、調味劑，在加熱後也會產生有害物質。

另世界衞生組織相關負責人亦指，世衞將含尼古丁的電子煙稱為「電子尼古丁傳送系統」，長期使用可能會增加罹患慢性阻塞性肺病、肺癌和心血管疾病、以及吸煙相關疾病的風險。國家癌症中心、中國醫學科學院腫瘤醫院胸外科副主任李勇亦指，雖然尼古丁本身並不致癌，但它可能起到「腫瘤誘發物」的作用，胎兒和青少年接觸尼古丁可能對大腦發育造成長期不良後果，可能導致學習障礙和焦慮障礙等。

對於「電子煙有助於戒煙」的說法，北京大學人民醫院心研所所長、中國控煙協會會長胡大一表示，有關說法是錯誤和荒謬的，電子煙無助戒煙，反而加重尼古丁成癮的狀態。另肖琳亦指，目前未有充分證據說明電子煙可幫助戒煙，目前有效的戒煙方法包括戒煙咨詢、藥物治療和行為干預的方法。