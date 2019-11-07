省市監局約談速遞公司負責人　警告勿串通加價

速遞是網購的一大重要環節。針對有速遞公司在「雙11網購節」前夕大幅加價，浙江省市場監督管理局周三（6日）召開「快遞業涉嫌壟斷行為告誡會」，約談15間速遞公司負責人，表明「漲價可以，串通不行」，否則將違法《反壟斷法》。

浙江省市場監管局反壟斷處處長馬利華在會上指出，該省今年以來已受理79宗速遞業投訴舉報，經初步核查，涉嫌壟斷的行為主要表現在有企業協同漲價；自今年9月以來，圓通、中通、申通、百世匯通、韻達等先後大幅加價；更有企業單方面撕毀與商家簽訂的合約，更有一些企業濫用市場支配地位，拒絕交易。其中有商家反映，當商戶因速遞費上漲想更換合作方，其他速遞企業卻在無正當理由下拒絕交易。

另浙江省市場監管局副局長王狀武表示，速遞業一方面連接數以萬計的生產企業和電商賣家，另一方面連接數以億計的消費者，在「雙11」高峰來臨前，企業要加強自律，不得相互串通、聯手漲價，不得濫用市場支配地位拒絕交易，並督促速遞企業對照《反壟斷法》自查經營行為，發現涉嫌壟斷應立即停止、及時改正；當局將加大執法力度，嚴肅查處各類壟斷行為。