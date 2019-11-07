男子酒後無聊揚言炸地鐵　判囚7年

不少人會酒後亂性說錯話，惟有些玩笑卻會換來牢獄之災。廣東廣州男子曹某早前因酒後無聊，想做些惡作劇，於是竟在乘客意見卡寫上計劃炸掉地鐵等語句，再放入地鐵站的乘客意見箱內，結果驚動警方。內媒周三（6日）報道，白雲法院近日已就案件審理，曹某編造虛假恐怖信息罪成，被判囚7個月。

事發於今年5月28日，酒後的曹某在白雲區某地鐵站廳內取了一張意見卡，然而寫上「茲定於6月1日炸平某某地鐵，空口無憑，此書為證」，再投入意見箱，欲透過玩笑過一把癮。

不過地鐵工作人員發現後非常緊張，立即通知警方，隨後市公安局公共交通分局啟動二級勤務響應，增加500警力投入勤務並全面加強212座車站的防控工作；廣州地鐵集團亦加強各站點安檢措施，增派300名安檢員、60名保安聯同車站工作人員加大安檢力度等。不過在弄出惡作劇的翌日，曹某已被拘捕，證實只是虛驚一場。

面對自己的鹵莽行為，曹某後悔不已，「我不是真的想炸地鐵，只是因為酒後的一個惡作劇而已」。法院則審理認為，曹某無視國家法律，編造恐怖信息，嚴重擾亂社會秩序，行為已構成編造虛假恐怖信息罪，但考量被告認罪悔罪，以及綜合全案情節、危害後果等，遂作出上述判決。