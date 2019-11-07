八旬翁性侵菲傭判囚8年　辯稱對方敲詐上訴被駁回

台灣高雄市一名80歲鄭姓老翁早前涉嫌多次性侵家中的菲律賓女傭，女傭某次偷偷用手機偷偷錄下過程，事後提告。案件一審時，鄭翁辯稱女傭曾表示要收錢、有生理需求，雙方各取所需，惟法官不採信其說法，判處有期徒刑8年，鄭不服上訴。案件近日在高雄高分院審理，惟法官駁回鄭上訴，維持原判，案件仍可上訴。

判決指出，鄭翁2018年1月聘用受害女傭到家中幫忙照顧其妻。過年期間，鄭翁趁派利是時，強行從後方抱住女傭並撫摸其胸，至同年5月，鄭翁又赤裸進入女傭房間，抱住她表示要「聞聞看」，她揮舞雙手大喊不要，仍遭鄭翁狂親背部、以手觸摸下體，隔日鄭翁甚至強吻她頸部得逞。至同年18日，鄭翁趁妻子睡覺時，強行親吻女傭並撲倒在床，以手指及下體性侵得逞，全程遭女傭用手機錄下，女傭當晚即報警，並保留鄭翁擦拭過的衞生紙供警方調查。

鄭翁在庭上辯稱女傭是有目的地敲詐，強調「我把她當女兒看待，每晚睡前會跟她親親、抱抱」。惟一審法官認為，DNA檢驗報告顯示，鄭翁生殖器確有與女傭生殖器摩擦接觸的事實，最後依強制猥褻、性侵等罪判囚8年。案件二審時，法官勘驗手機影片後，認為受害人明顯驚恐，又指鄭翁行為嚴重侵害其性自主權，犯罪動機及目的均不當與不智，最後駁回上訴。