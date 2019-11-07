掃黃打非辦搗兒童色情網站　含虐待性侵內容

全國掃黃打非辦公室周二（5日）通報，自開展「淨網2019」、「護苗2019」專項行動以來，各地堅決打擊妨害未成年人的不法行為。該辦公室又公布多宗典型「護苗」案件，當中包括在北京破獲一個含有大量兒童色情內容的網站。

北京市文化執法總隊今年7月根據市民舉報，對一個名為「曼陀SP山莊」的網站進行執法檢查，發現該網站含有大量虐童及兒童色情照片及影片。北京市掃黃打非部門聯同朝陽警方隨即成立專案組，全面展開調查取證。今年9月26日，專案組人員進行收網行動，逮獲網站實際經營者夫婦、網站管理員以及骨幹成員等疑犯共5人，現場並起獲20部電腦等涉案工具。

經查，該網站成立於2005年，最初是一個普通博客類網站，但隱蔽的二級域名內有少量色情虐待類小說。該網站透過實行會員制、租用海外伺服器等方法躲避監管，經十多年隱蔽發展，設置了影音自拍類、同城交友類、文章類及影片類等14個子模塊，其中包含大量虐童及兒童色情影片、圖片及小說等內容。

北京市文化市場行政執法總隊隊員胡嘯指出，該網站的虐童色情內容大多涉及肢體折磨、身體侵害甚至是性虐待少年兒童，畫面殘忍恐怖，令人髮指，已突破人倫道德和法律底線。目前，案件在進一步辦理中。