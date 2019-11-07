網傳營口銀行財困釀擠提 9人涉造謠被拘

遼寧營口沿海銀行周三（6日）傳出陷入財務危機，引發大批存戶前往銀行提款，造成擠提。同晚多間分行的工作人員強調，銀行現金充足，銀行已要求各分行24小時營業，方便存戶提款。公安通報，9人因在網上發布謠言及煽動影片被拘留。

營口市經濟技術開發區公安局官方微博當日下午通報稱，網上傳出關於營口沿海銀行的不實謠言，造成銀行營業秩序紊亂，周邊治安環境出現不穩定因素。該局第一時間派員分赴區內6家營口沿海銀行分行維持秩序。

警方通報附帶一份蓋有營口市人民政府公章的公告，內容指營口沿海銀行資金充裕，各項業務均正常開展。另一份蓋有中國人民銀行營口市中心支行和中國銀行保險監督管理委員會營口監管分局公章的公告則顯示，目前營口沿海銀行各項存款餘額達660億元（人民幣‧下同，約750億港元），呼籲存戶保持理智，勿輕信謠言盲目提款，造成不必要的經濟損失。

營口沿海銀行於2010年12月成立，是一家股份制商業銀行，註冊資本金20.5億元（約23.3億港元），下設總行營業部和20家分行。