中美首破跨國芬太尼走私案　1疑犯被判死緩2人囚終身

美國政府一直指控有大量於中國製造的合成鴉片類藥物芬太尼非法出口到美國，中美兩國禁毒執法機關聯手搗破芬太尼走私案。劉男、蔣女、楊男涉嫌製造、販賣芬太尼毒品一案，周四（7日）在河北省邢台市中級人民法院作一審公開宣判，劉某被判處死刑，緩期兩年執行，蔣某、楊某被判處無期徒刑，其他涉案人員均獲刑。

警方調查發現，該涉案組織在2016年11月開始，招聘數名懂使用英語的業務員，利用「翻牆」軟件在境外網站發布銷售醫藥中間體的廣告（即新精神活性物質），再以國際速遞等方式將貨物運送至境外客戶手中，牟取利益。客戶多為美國、加拿大等十多個國家，經營芬太尼等產品，5克售價為100美元（約780港元），10克的售價為150至200美元（約1170至1560港元）。

美國移民海關執法局在2017年9月30日對該宗跨國販賣芬太尼毒品案立案調查，發現疑犯接受匯款的銀行帳號的開戶地在邢台市，兩國遂成立專案組聯手合作調查。專案組調查發現，涉案人員寄往境外的包裹中發現包含有列管的芬太尼。

中國警方在2017年12月江蘇、上海等地收網，逮捕53歲的蔣女、39歲的劉男和28歲的楊男等人。警方共逮捕21人，搗毀2個銷售網點和1個製毒加工廠，繳獲約30公斤芬太尼和逾150公斤苯胺等製毒原料，扣查涉案電腦十餘台，凍結帳戶11個。此案是中美兩國聯合成功破獲的第一宗芬太尼走私案件。