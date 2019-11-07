美參議員致函國防部　促拆除現存中國製監控設備

美國佛羅里達州共和黨參議員魯比奧，周三（6日）致函國防部，要求當局拆除所有中國生產的監控鏡頭，指中國可能藉這些設備，滲透和監控美國的國安網絡和軍事活動。這些攝像鏡頭引發當地國安憂慮，聯邦政府已禁止採購。

魯比奧致函國防部長埃斯珀查詢，當局針對8月生效的中國監控設備採購禁令，採取了甚麼措施，以及是否考慮拆除中國監控設備公司海康威視生產的現存攝像鏡頭。魯比奧在信中寫道：「國防部必須迅速採取行動，識別並移除這些設備，因為每耽誤一天，我們的對手就有更多時間來滲透和利用我們的國家安全網絡，並有更多能力監控美國敏感的軍事活動。」

魯比奧同時質問國防部，是否正全面檢查美國軍用設施內現存中國設備所構成的情報漏洞；又指未來可能對更多相關產品或涉事製造商採取進一步禁制措施。國防部一名發言人稱，將直接回覆魯比奧的信函；而國防部上月聲明曾稱，正在確保供應鏈的安全，並檢查設備的安全漏洞。

上月報道指，美國政府設施仍在使用逾2700部中國監控設備，涉事中國公司一直否認旗下設備用以監控美國。