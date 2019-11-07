台媒爆失業期間買豪宅　韓國瑜批失實兼侵犯個資

韓國瑜（左）不點名批評有關台媒侵害其個人資料。（中時電子報圖片）

台灣的總統大選尚有不足三個月就舉行，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前被爆出在2011年失業期間，與妻子李佳芬花7200萬元新台幣（約1887萬港元）買下台北一幢豪宅，與其去年參選市長的庶民形象不符。韓國瑜周三（6日）痛斥台媒刻意扭曲話題，周四（7日）再發聲明，不點名批評有關台媒，強烈譴責其侵害個人資料。

聲明指出，韓、李二人在8年前並非公職人員，沒有義務申報財產，而合約權利轉讓事情完全合法，台灣的國稅局與當時承建商均知悉交易內容，其中個人資料部分並沒有公開。韓批評有關台媒在台府推動個資保護之際，竟能夠取得其個人資料，且在未經求證自行報道，強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

另外，聲明又指韓國瑜8年前是與妻子合力購買涉事房屋，即使之後就任北農職務，仍因經濟狀況與家庭財務負擔，將房屋的買賣合約權利轉售。另強調，自己去年當選高雄市長時，依法向有關部門申報財產，公開透明。

最後韓國瑜又批評，民主自由是台灣的珍貴資產，一件單純合法的買賣權利轉售竟在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。他強調自己「寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏」，會依然將精力投注在需要台灣關心的事物上繼續前進。