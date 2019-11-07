放任妻從事非法教會活動　延邊州公安局副局長被雙開

金京日因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。（互聯網）

内地掃黑除惡行動持續整肅地方公安隊伍。吉林省延邊州紀委監委周三（6日）發布消息，延邊州公安局原黨委副書記、副局長金京日，因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，並移送檢察機關審查起訴。通報指其與企業老板稱兄道弟，受賄金額巨大，更罕見批其放任妻子「從事非法教會活動」。

通報稱，金京日違規收受禮品禮金；利用職權在幹部職務晉升方面為他人謀取利益；違反廉潔紀律，將應當由個人支付的費用，由他人支付；違反國家法律法規規定，私設「小金庫」﹔利用職務上的便利，為他人謀取利益，收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

通報又指，金京日身為黨員領導幹部，理想信念缺失，對黨不忠誠，不老實；對中央八項規定精神置若罔聞，頂風違紀；在幹部選拔任用過程中任人唯錢；與企業老板稱兄道弟，甘於被「圍獵」，嚴重損害黨和國家機關的公信力和形像；家風不正，放任配偶從事非法教會活動，且在黨的十八大後不知止、不收斂、不收手，造成惡劣影響，因而應予嚴肅處理。經延邊州委批准，決定給予上述處分，收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

現年57歲的金京日是朝鮮族人，吉林延吉人，曾任延邊州下轄的和龍市市委常委，市公安局黨委書記、局長。2006年任延邊州公安局副局長，延吉市副市長、市公安局局長，2011年11月任延邊州公安局黨委副書記、副局長，今年5月受查落台。據悉，延邊州過往一直有大批境外基督教傳教士在當地非法傳教，當地警方曾多次驅逐。