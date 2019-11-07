涉受賄包養情婦　中鹽集團前董事長茆慶國被決定逮捕

中國鹽業集團有限公司原黨委書記、董事長茆慶國涉嫌受賄，周三（6日）被安徽省人民檢察院作出逮捕決定，並由六安市人民檢察院審查起訴。茆慶國退休多年，但有不少網民發文舉報其以權謀色、長期包養情婦、違規為民企擔保牟利等，曾有煤礦老闆為討好茆，花費80多萬元（人民幣‧下同，約91萬港元），茆一頓飯需飲3瓶每瓶價值1.8萬元（約2萬港元）紅酒。

最高檢周三通報稱，茆慶國違規取得、持有、使用高爾夫球卡，索要名酒；利用職務便利對職員錄用、項目合作等為他人提供協助，收受財物；又默許、縱容其配偶及親屬利用其職務影響力牟取私利；長期低價租佔職工住房困難的公有住屋單位；與他人長期保持不正當性關係；並濫用職權，為企業和個人牟取利益並收受財物，數額特別巨大。

檢察院認為，茆慶國的行為已構成職務違法、受賄罪，遂決定將其開除黨籍，取消其退休待遇，免去其中國鹽業協會職務，沒收其違紀違法所得。資料顯示，現年66歲的茆慶國是江蘇灌雲人，曾擔任江蘇省鹽務局局長、江蘇省鹽業公司董事長和總經理、中國鹽業總公司副總經理、總經理、董事長等職位，並在2014年退休。