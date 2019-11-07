9歲童遭陌生男狂毆30分鐘慘死　鄰居圍觀無人制止

家住湖南長沙市屋苑「匯城上築」的9歲男童棋棋（化名），日前與同學一同上學期間，在屋苑內遭一名手持螺絲批的30歲馮姓男子狂毆30分鐘，結果慘遭監生打死。事件引起輿論哄動，有住戶懷疑行兇男子患有精神病，惟該說法未經證實；另有網民質疑為何事發時有人圍觀但無人制止。目前，馮男已被警方刑事拘留。

事發於周二（5日）下午1時許，棋棋在家午飯後，相約同學一起回校上課；惟他在樓下花園等待同學期間，忽遭馮男施襲，棋棋大聲呼救，仍被狂毆30分鐘；目擊者透露，馮男把棋棋打到動也不動後，還站起來向圍觀居民揮動手中的螺絲批，但隨後被其父親制服；救護車隨後趕到現場，已棋棋送院搶救，惜延至下午3時許不治。

棋棋的家屬事後表示，棋棋一家來自新化縣，在該屋苑已居住3、4年，家境不算富裕，棋棋父親依靠打散工養家。而棋棋雖然只就讀小學四年級，但十分懂事，經常協助爸媽照顧2歲的弟弟。家屬又指，男子手法殘忍，棋棋的頸部慘被他用螺絲批捅了一圈。事後，棋棋的母親情緒完全崩潰，至今未曾吃飯，每天以淚洗臉。

另屋苑物業管理處職員指出，馮男年上周五（1日）起才搬到該屋苑居住，而業主則是男子的姊姊。對於有住戶猜測馮男是精神病患，物業公司則表示並不知情。針對死者家屬要求管理處提供事發時的閉路電視畫面，職員則回應稱已交予警方。