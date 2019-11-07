撫州擬放養大熊貓　全國第二個野外棲息地

江西省政府周三（6日）表示，中國國寶大熊貓將在該省野外擇機放養，目前國家相關部門已通過初審。據了解，江西將是四川之外，內地第二個大熊貓野外放養地。

該項消息是由江西省人民政府副省長陳小平，和中國野生動物保護協會會長陳鳳學當天在北京舉行的記者會上透露，具體野外放養的地點將是撫州市。

根據中國國家林業局於2015年發表的「全國第四次大熊貓調查結果」，截至2013年年底，全國野生大熊貓種群為數1864隻，圈養種群數量則為375隻。中國的大熊貓僅分布在四川、陝西、甘肅3省，有大熊貓分布的保護區數量共67個，總面積達336萬公頃，覆蓋了全國53.8%的大熊貓棲息地。

根據化石紀錄，大熊貓的祖先始熊貓早在800至900萬年前已出現，體形約為現代大熊貓的四分之一。到大約300萬年前，始熊貓演化為小種大熊貓，推測食性已轉為兼食竹類的雜食獸。經過200多萬年的冰河時期後，小種大熊貓進一步適應亞熱帶竹林生活，到60萬年前演變為現代大熊貓。

千古以來，大熊貓都在中國西部的高山棲息，四川更是目前全球最大最完整的大熊貓棲息地，全球30%以上的野生大熊貓都棲息於此，堪稱大熊貓的故鄉。2006年，四川大熊貓棲息地便登錄成為世界自然遺產。