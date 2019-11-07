深圳福田警拘4毒販　坪山推禁毒巴士宣傳教育

國家禁毒委員會周四（7日）通報，深圳福田區警方近日成功搗破一個販毒團夥，繳獲若干克冰毒、一批毒資，並拘捕4名毒販。另一方面，深圳多區近日亦展開禁毒宣傳工作，加強市民防範毒品的意識。

據通報，福田警方今年9月18日接獲線索，指一名林姓男子夥同他人，多次從外地購買冰毒後，回到深圳銷售。警員經實地調查和大數據研判後，認為該團夥近期正準備交易，遂制訂抓捕計劃。行動當天，警員見林男與另一名梁姓目標男子駕車現身後，立即上前制服兩人。約10分鐘後，又有一輛私家車駛入現場，警方果斷行動，結果拘捕兩名毒品拆家李某和金某，並當場繳獲毒品。目前，4人均已被批捕。

另外，福田區禁毒辦上月17日亦聯合福田區娛樂行業協會、福田區網吧行業協會，組織轄區內120多名網吧職員接受禁毒知識培訓。至於坪山區禁毒委推出「禁毒巴士」，加強全民禁毒宣傳教育工作。據報「禁毒巴士」目前共有4條路線一共5輛車，車身噴繪了「全民禁毒」主題宣傳畫，車廂內設立展架、宣傳影片及禁毒標語等。