內地加強青少年控煙　要求影視作品刪減吸煙鏡頭

為減少青少年吸煙，國家衞健委等8部門周四（7日）聯合印發《關於進一步加強青少年控煙工作的通知》（下稱《通知》），推出多項措施來加強控煙，其中明確要求煙草零售商向難以判明是否成年的人群售煙時，應要求對方出示身份證；同時要求影視作品盡量減少吸煙鏡頭，過度展示吸煙鏡頭的電影、電視劇，不得納入各種電影、電視劇評優活動。

《通知》指出，減少青少年吸煙是降低吸煙率的關鍵，又設立目標，要求在2030年實現15歲以上人群吸煙率降至20%。《通知》提出，煙草零售商須在顯著位置設置不向未成年人出售煙草的標識，且不得向未成年出售煙草製品，違者將被嚴厲查處；至於無煙草專賣零售許可證的商家不得銷售煙草專賣品，包括「茶煙」非法煙草專賣品。另外，任何公民、企業或組織均不得通過網絡售煙，其中包括外賣平台、社交平台等。各地要切實加強煙草銷售市場監管，對違法者進行監管及查處。

與此同時，《通知》亦要求各地加強對電子煙危害的宣傳教育，不得把電子煙作為戒煙方法進行宣傳推廣，要倡導青少年遠離電子煙，同時各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙，其中包括網絡平台。同時，地方控煙立法、修法及執法中，要積極推動公共場所禁止吸電子煙。另《通知》亦要求加強無煙學校建設，禁止所有人在未成年人集聚的活動場所吸煙。

考慮到「青少年容易盲目追星」，《通知》強調，影視作品要嚴格控制與劇情、人物形象塑造無關的吸煙鏡頭，盡量刪減在公共場所吸煙的鏡頭，不得出現未成年人吸煙的鏡頭，「煙草鏡頭」將作為向中小學生推薦優秀影片的重要評審指標。另禁止任何人和組織在大眾傳播媒介或公共場斤、公共交通工具、戶外及互聯網發布煙草廣告，同時禁止向未成年人發送任何形式的煙草廣告。