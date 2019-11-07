利用系統漏洞創假帳號　逾10大學教授電郵遭監視3年

位於台灣高雄市的中山大學周四（7日）傳出有10多名涉及兩岸研究的學者，遭假帳號偷看電子郵件長達3年，引起輿論哄動。校方其後證實事件，並指已掌握情況，正展開調查。另台灣的教育部指出，目前將關注其他學校會否出現類似情況。

台灣傳媒引述該校一名知情學者指出，自2016年下半年起，有不明人士利用系統漏洞，創立多個假帳號，並冒充校方行政人員，偷偷地監察10多名教授的電子郵件信箱，直到兩周前才被校方發現。該知情學者又指，入侵者的網際網路協定位址（IP位址）顯示，曾在美國、中國和香港登入的紀錄，今年以來集中出現在香港網域。

他又指，校方經檢查後，確認該人士並無植入惡意程式，也無篡改受害人的電郵內容或個人資料，惟學者擔心，對方藉由長期靜默監察，已充分掌握受監視者的所有學術和智庫人際網路，尤其台灣幾乎所有大學使用的電子郵件系統，均是同型系統。

對此，教育部資訊及科技教育司指出，中山大學校方已掌握上述事件並正在處理中，該部後續將追蹤事件處理進度，並進一步了解其他學校是否也有被入侵的情形。目前當局已建構重要關鍵資訊基礎設施領域的資安資訊分享及分析中心（ISAC）、資安通報應變中心（CERT）、資安監控中心（SOC），來應對網絡攻擊。