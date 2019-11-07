修例風波：大學屢現示威　官媒批學生致校園趨向暴力

香港的《逃犯條例》修訂風波未平，衝突及示威活動逐漸蔓延至校園。內地官媒周四（7日）發表社評，指出香港多所大學成為激進示威和暴力的焦點，在畢業禮及校內陸續出現與修例風波有關的活動，批評蒙面黑衣學生把香港的名牌大學變成世界上最不講道理、最崇尚暴力的大學校園。若「排華」成香港的大學裏的時髦，香港的大專院校難以維持世界靠前排名。

文章指出，香港中文大學及香港科技大學的畢業典禮上先後都有畢業生或蒙面上台滋事、在校園遊行；科大學生更逼迫校長譴責警察，對其圍攻；而中大更導致周四的畢業典禮無法正常進行，被迫提前結束。文章批評有關行為出現名牌大學校園內，有違學生的應有表現，蒙面的黑衣學生更把科大及中大的「臉丟盡了」。

評論續指，事件導致世界各地學生選擇縮短甚至放棄在香港名牌大學的學習，又相信將有更多學生會作出相同選擇；而內地學生甚至已經在香港的大學校園裏喪失言論自由，隨時因為說了句普通話而遭到騷擾，人身安全面臨威脅。

此外，文章又指香港的大專院校的世界排名在往下走，因反修例示威引起的拙劣表現將影響明年出爐的大學排名中的名次。如不採取緊急措施，認為香港的大學將面臨台灣各大學的命運，集體跌至亞洲大學的次等水平，甚至變成只得幾百萬人口的「社區大學」，等着徹底的邊緣化。

文章最後指出，香港激進大學生的表現反映學生「白念書」的情況，不但在政治上被洗腦，甚至喪失獨立思考能力，以至於羞辱師長、毆打同學、損毀公物等惡行都竟被他們視為道德誇耀的事情。文章認為，香港社會不能夠對亂象厲聲喝止，是城市的集體悲哀；另呼籲內地學生明年報考香港學校時需要三思。