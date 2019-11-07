滴滴重啟順風車業務　限女乘客使用時間惹歧視風波

內地網約車公司「滴滴出行」自去年有註冊司機犯下姦殺案，被迫宣布暫停順風車業務後，滴滴周三（6日）宣布將以試運形式在部分地區重新推出有關業務。惟新措施引起網民的質疑，認為滴滴限制女性使用時間的規定，疑為性別歧視。

滴滴的順風車業務試運時間由早上5時至晚上11時提供，惟女乘客的乘搭時段則只到晚上8時。西南財經大學法學院反歧視法研究中心主任認為，順風車是滴滴的產品，與公共交通不同，有法定義務不得侵犯消費者。

她續指，滴滴應承擔社會責任，在促進公平社會上不應對女性的權利進行限制；更反問：「如果可以通過限制解決安全問題，那麼是否可以同理推導法律應當禁止女性在晚上8點以後出門？」

有內地律師認為，順風車此舉措是典型的基於性別所造成的差別待遇，是性別歧視，侵害女性司乘人員的人格尊嚴。有關法律規定了男女在政治、經濟、文化等方面享平等權利。該試營運方案，對女性為需要限制性的特殊保護，而不是按照有關規定提供符合保障人身、財產安全的商品或服務上。

滴滴總裁柳青事後亦指出，承認內部亦認為順風車功能是「一款最難用的產品」，在安全問題懇請大家多給些時間，歡迎社會的批評及建議。而滴滴公關部表示目前公布的是順風車範圍試運行方案，屬公開徵集意見的一部分。未來正式上線的方案，將根據社會各方的意見反饋持續完善。