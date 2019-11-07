涉虛構美軍接管詐騙7億新台幣　台灣民政府秘書長病逝

虛構謊稱美軍將接管台灣，聲稱獲美國政府授權，涉嫌詐騙7億元（新台幣．下同，約1.78億港元）的「台灣民政府」秘書長林志昇，去年10月以3000萬元（約762萬港元）交保後，周三（6日）晚在桃園蘆竹家中病逝，終年68歲。

據台媒報道，林志昇在上周六（2日）凌晨在蘆竹住所跌倒，友人發現連忙叫救護車將他送醫，但到院時已失去生命迹象，其後經急救維持呼吸，惟病情一直沒有起色。至林妻林梓安同意拔喉，於翌日下午由救護車載回住所宅後，周三晚6時離世。

林志昇在去年被捕時已患攝護腺癌末期和高血壓，獲准交保後多次強調自己清白。林曾於2006年參選高雄市長，其妻林梓安被控自2011年起，宣稱獲美國政府授權，發行要價1000至6000元（約254至1526港元）的身份證等證件，宣稱「台灣民政府」將執政，有關成員將獲派任官員，最終騙取7億元資金。林志昇夫妻其後入住豪宅、擁房產，至被捕時，警方搜出1.3億元（約3300萬港元）現金。

去年5月，桃園檢警調展開調查後，林志昇夫妻二人被裁定收押禁見；桃園地院去年10月裁准林志昇1000萬元（約254萬港元）、林梓安700萬元（約178萬港元）交保，限制出境；檢方抗告後交保金分別提高至3000萬（約762萬港元）及2000萬元（約508萬港元）。桃檢依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴。