蒙古國遣返759名電騙疑犯　由內地警押回南京受查

公安部周四（11月7日）通報，蒙古國執法部門按照中蒙聯手打擊跨境電騙達成的共識，將759名中國籍疑犯遣返中國，並於當天中午12時許由內地警方通過火車押解回江蘇南京。據了解，此次是中蒙警方今年開展國際警務執法合作以來，查獲電騙疑犯最多的一次。

通報指出，有電騙團夥頭目今年9月以來，不斷召集並帶領騙徒分批前往蒙古首都烏蘭巴托，並匿藏在酒店內，通過電話或網絡詐騙內地市民，手法包括網絡交友誘導投資賭博詐騙和薦股詐騙；至上周二（10月29日），蒙古國警方在該市4家酒店內，合共查獲790名電騙疑犯，繳獲近千台電腦和數千部手機等犯案工具。

至上周六（11月2日）蒙古移民部門通過火車把759名疑犯遣返；兩國執法部門在周日（11月3日）在內蒙古二連浩特口岸順利交接。為查明事實，嚴懲罪犯，公安部指定江蘇省公安機關負責該案的偵辦工作，疑犯遂被押回南京。

公安部指出，自「雲劍行動」展開以來，公安部已多次組織地方公安機關前赴柬埔寨、菲律賓、老撾等國家合作執法，並先後11次將1336名電騙疑犯押解回國；相關負責人強調，警方將保持嚴打高壓態勢，加強國際警務執法合作，全力擠壓騙徒境內外生存空間，保障人民群眾財產安全和合法權益。