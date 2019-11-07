利用職權貪污受賄　白城市人大常委會前主任囚6年

吉林省白城市人大常委會前主任劉繼武受賄案，周二（5日）在遼源市中級人民法院一審宣判。法庭認定劉繼武犯受賄罪、利用影響力受賄罪，判處有期徒刑6年，處罰90萬（人民幣．下同，約102萬港元）；同時沒收其貪污所得贓款贓物，上繳國庫。劉繼武當庭表示服從判決，不上訴。

法院經審理查明，劉繼武在2003年至2014年期間，利用擔任大安市委書記、白城市副市長、白城市政協主席、白城市人大常委會主任的職權便利，在工程發包、工程款撥付、項目審批等方面為他人謀取利益，先後多次收受他人給予財物，合共約500萬元（約570萬港元）；另在2016年至2018年期間，劉繼武離職後，仍利用原職務形成的便利條件，通過其他官員職務上行為，為他人謀取不正當利益，收受共150萬元（約171萬港元）。

法院認為，劉繼武身為國家工作人員，卻利用職務貪污收賄，數額特別巨大，離職後繼續通過其他國家工作人員為他人謀利，收受賄款，數額巨大，其行為已分別構成受賄罪、利用影響力受賄罪。法庭鑑於他到案後坦白罪行，並檢舉他人犯罪，有重大立功表現，且能認罪悔罪，積極退繳全部贓款，依法可減輕處罰，遂作出上述判決。