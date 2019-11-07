LEGOLAND與區政府簽約　投資5.5億美元建主題樂園

中國國際進口博覽會在上海舉行，來自丹麥的樂高主題樂園（LEGOLAND）周三（6日）與上海市金山區政府簽訂合約，宣布在當地興建主題樂園度假區，預計投資5.5億美元（約43億港元），最快於2023年開園，園區亦將融合中國文化元素。

內媒報道，該項合作已洽商近兩年，近日終於敲定。樂園將面向2至12歲兒童家庭，營造沉浸式親子互動體驗，給這些家庭提供激發想像創意、富有科技感的娛樂體驗項目及互動益智課程；另園區亦設有主題酒店。

樂高近年在中國內地市場擴展業務，其中2014年在上海成立區域辦公室，2016年在上海開設內地第一間品牌旗艦店、在浙江設廠。目前，樂高已在上海和北京開設了3間品牌旗艦店，預計至明年底，在內地54個城市擁有超過220間。

目前，全球有8個樂高主題樂園投入營運，而上海的新樂園將融合其他樂園已有的經典項目，結合本地化元素建造而成。金山區區長胡衞國則表示，新建成的樂園距離市中心1小時車程，不僅有利於滬浙經濟對接，也有利於推動上海形成東有迪士尼、西有樂高的主題樂園佈局，構建東西兩翼齊飛的旅遊發展格局。