焦作350戶小村存「百姓」　居民來自五湖四海

河南焦作市一條村落，19世紀有英國公司在該處開採煤礦時修建100間宿舍，因此稱作百間房村。隨着時代變遷，來自14省1700多名村民定居於此，村民姓氏共有105個之多，堪稱「百姓村」。

上世紀90年代初，該村村民王好東走遍全村350戶登記姓氏，原因是村裏的人來自五湖四海，卻從未整理過共有多少個姓氏。經他統計，村裏人較多的姓氏有王、李、張、劉、趙，一些人較少就包括直、罡、亢、滿，以及「蘿蔔」的蔔。另外，該村村民亦來自不同民族，以漢族和回族佔多。但王好東表示，100多年來，村內從未曾因姓氏或民族問題發生糾紛，村民一直和諧共處。

78歲的退休教師鄭捷表示，其祖父16歲離鄉別井到該村當礦工，繼而成家立室，至今已活過五代人。一輩子都住在百間房村的他表示，這個祖先流浪的居住地，已成為他真正的家。

59歲的崔苗英，原本生活在山西沁水，但由於山地貧瘠、食不果腹，1983年她與丈夫帶着大兒子到百間房村投靠親戚。多年來，崔苗英與丈夫在村辦企業上過班，做過運輸、養過雞；從租房到自建300多平方米的3層房屋，日子逐漸安穩。