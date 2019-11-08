美智庫指大陸積極散播假訊息　有利韓國瑜圖左右大選

距離台灣的總統大選投票日尚餘約2個月之際，有美國智庫外交關係協會（CFR）專家周四（7日）發表文章指，隨着選舉將近，大陸似乎更加積極散播假訊息，且均偏向國民黨總統參選人韓國瑜。不過他同時稱，大陸難以影響台灣民意，應無法在大選中獲得預期結果。

CFR東南亞資深研究員庫蘭齊克（Joshua Kurlantzick）在該文指出，大陸意圖透過積極地散播假訊息，以在台灣內部製造混亂，甚至影響選情，且相關內容似乎均對韓國瑜有利。他又稱，實際上大陸干預台灣政治的情況由來已久，策略包括透過商人收購，加強掌控台灣媒體，以及利用黑客在社交媒體散播假消息、每月發動數以千萬計的網絡攻擊等。

文章續指，雖然台灣的行政院已加強措施以防範假訊息等，Facebook及Twitter也先後封殺可疑帳號，但預料大陸在明年大選仍會更猖狂地散播假訊息。不過庫蘭齊克同時認為，已有數十萬台灣民眾對媒體獲大陸資助表達抗議，加上爭取連任的蔡英文民調仍領先等因素，故大陸的舉動可能適得其反，應無法如願影響明年大選。