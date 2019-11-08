「警二代」孫小果出獄後涉黑犯罪　一審判囚25年

雲南昆明黑社會組織首腦孫小果於21年前犯下多罪，但因「警二代」身份逃過死刑，出獄後更明目張膽「重操舊業」，在當地經營夜店。玉溪市中級人民法院周五（8日）宣告一審判決，孫小果組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪等罪成，數罪併罰決定執行有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產。

法院審理查明，以孫小果為組織者、領導者，顧宏斌、曹靖、欒皓程、楊朝光為積極參加者，馮俊逸、趙捷、王子謙等人為其他參加者的黑社會性質組織，先後犯開設賭場、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、聚眾鬥毆、妨害作證、行賄等。

法院認為，孫小果組織、領導涉黑組織嚴重破壞經濟、社會管理秩序，且為獲取非法經濟利益開設和經營賭場，情節嚴重，並為擴大組織非法影響和索要高利貸，糾集他人有組織地多次毆打他人、持械在公共場所非法聚集、打砸車輛、僱傭他人非法討債，侵犯公民人身權利、財產權利等；最後根據犯罪事實、性質、情節、社會危害程度及認罪悔罪表現，依法作出上述判決。

此外，被告顧宏斌、楊朝光等12人參加黑社會性質組織罪等罪成，數罪併罰決定執行2年半至15年不等有期徒刑，並處罰金。同日李爽等22名涉孫小果案者犯開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪、非法拘禁罪、詐騙罪、故意傷害罪等，於江川區人民法院被判1年半至9年半不等有期徒刑。至於孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事的再審案件，雲南省高級人民法院將依法擇期宣判。