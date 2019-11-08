長江中下游旱情告急　中央撥逾4億人民幣救災

長江中下游地區今年下半年以來持續高溫少雨，乾旱迅速發展引人關注。中國財政部、應急管理部周四（7日）宣布向山西、安徽、江西、湖北、湖南、廣西、重慶共7省市下撥救災資金4.18億元（人民幣‧下同，約4.77億港元）。

據了解，7月下旬以來，湖北東部、湖南中東部、江西大部、安徽南部、福建中北部等地降水量較常年同期少5至9成，氣溫普遍高攝氏1至3度。應急管理部先後派出8個工作組分赴受災較嚴重省份，指導協助地方做好抗旱救災工作，並在特旱、重旱地區全力保障基本生活用水。

在這次中央下撥的救災資金中，2.5億元（約2.85億港元）將用作支持幫助各受災地區抗旱減災工作，其餘1.68億元（約1.92億港元）則用於湖北、安徽及江西3省受災群眾的生活救助工作。

在周二（5日）中國氣象局舉行的新聞發布會上，國家氣候中心氣候服務室首席葉殿秀表示，今年的旱情可說是近40年來最嚴重，乾旱的日數是歷來同期第4多，面積在南方地區來說也是歷來同期第2大。至於導致乾旱的原因，主要是長時間的降水偏少，再加上氣溫偏高。

中國氣象局應急減災與公共服務司巡視員李明媚同一場合上表示，旱乾對農業造成影響，其中湖北東南部、湖南北部、江西北部、安徽南部等灌溉條件較差地區的稻田出現枯萎，棉花產量和纖維品質下降，也不利於蔬菜播種、油菜播種育苗等秋種工作。在江西、福建等地，部分果園出現果實偏小、落果現象，柑橘產量和品質也受到不良影響。