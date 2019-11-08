美留學中介因財困宣布關閉　大量中國學生受影響

據美媒周四（7日）報道，位於美國波士頓的老牌留學中介「EduBoston」因飽受官司、債務所困，已於上月底宣布關閉。據報該機構所招的國際學生絕大部分來自中國，今次倒閉也導致339名國際學生及數十所學校面臨極大經濟損失，有學生為此需在網上請求捐款。

報道指，EduBoston和許多中國留學中介有長期合作，並會為留學高中生安排寄宿家庭等，然而公司9月30日在一封通知學校、學生和寄宿家庭的信中稱，因窮盡辦法仍無法維持運營，故自當日起將不會再支付寄宿家庭的費用，也無法為學生支付醫療保險、學費，或向合作機構支付佣金，並指會盡量退回海外家長預付的2021年學費。

與此同時，EduBoston的韓裔老闆被揭正掛牌出售其總佔地1.38英畝、價值267萬美元（約2089萬港元）的豪華房產，被質疑是「跑路」。對此預科學校科德角學院（Cape Cod Academy）已向法院提起訴訟，提出該老闆逃離美國的可能性，並稱EduBoston欠該校近76.4萬美元（約597萬港元），該筆款項正是EduBoston本學年從20名中國學生中收取。

另一方面，有學生透露其家人已向EduBoston支付超過4.5萬美元（約35萬港元）的學費、寄宿家庭費用和雜費，然而即使學校現已免除學費，但他仍需要向寄宿家庭支付1.08萬美元（約8.45萬港元），故逼不得已在網上募捐，直言：「學校是受害者，寄宿家庭是受害者，我們也是受害者。」