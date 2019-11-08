日本前市議員中國運毒　案審5年判無期徒刑

日本愛知縣稻澤市前議員櫻木琢磨，2013年10月從廣東省廣州市準備乘坐飛機出境，行李中被搜出約3.3公斤冰毒。案經審理5年後，周五（8日）於廣州市中級人民法院一審宣判，櫻木被判無期徒刑，同案的另外2名被告則分判處死緩及無期徒刑。

今年經已76歲的櫻木與同案2名被告、來自畿內亞的摩西和來自馬里的阿里，均否認控罪。據檢察機關起訴指，櫻木涉嫌在2013年10月31日從白雲機場出境時，被機場安檢人員從他隨身攜帶的一個旅行篋夾層內查獲5包重約1公斤的冰毒，之後再在其旅行篋內的23對女裝鬆糕鞋中，查獲23包共重約2.3公斤的冰毒。

同年11月18日晚，警方在廣園西路拘捕摩西和阿里，在二人的住所分別搜出少量毒品，又在摩西的房間內查獲女裝鬆糕鞋、牛皮膠紙、膠水等物品，因此相信二人與案件有關。

櫻木庭審時表示，他到廣州是為追討債務，出發前接獲協助他追債的拍檔的電郵，稱只要他簽署數份文件便可將錢追回。後來阿里拿文件給櫻木簽署，並要求櫻木幫忙將旅行篋帶到日本，直到機場安檢人員割開鞋檢查，櫻木才意識受騙。

周五上午，廣州中院以走私毒品罪判處櫻木無期徒刑；被告阿里被判死刑，緩期2年，另被告摩西判無期徒刑。據櫻木的辯護律師稱，將考慮上訴。