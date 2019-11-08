美國華女失蹤案　丈夫曾恐嚇：要把你埋在土裏

中國女子夢琪（Meng Qi，音譯）今年10月在美國密蘇里州哥倫比亞市的家中失蹤，其美國丈夫埃利奇（Joseph D. Elledge）後因涉嫌虐待或疏忽照顧兒童被捕。案件當地周三（6日）進行聆訊，庭上首次公開多段夫婦的對話錄音，顯示埃利奇曾向妻子稱「你最好回到中國」、「我要把你埋在土裏」。目前警方相信夢琪已遭殺害，檢察官亦認為疑犯是埃利奇。

28歲的夢琪從中國到美國留學，之後與比她年輕5年的丈夫埃利奇結婚，並育有一名1歲大的女兒。去年10月8日，夢琪失蹤。報道指，當時夢琪的護照、手機和iPad都留在家中，她也沒帶走任何衣物。警方之後在找尋夢琪下落的過程中，發現埃利奇虐童的證據，並於同月25日將其拘捕。

由於埃利奇被捕時準備和母親帶女兒離開，警方對他開出50萬美元（約390萬港元）的巨額保釋金。周三法庭就埃利奇申請降低保釋金額舉行聆訊。代表律師指埃利奇無前科，又配合警方調查，願交出護照換取降低保釋金。律師又指，夢琪和他人有曖昧訊息往來，有出軌之嫌，因此埃利奇並非案中唯一可疑人。

據知埃利奇在妻子失蹤後第二天才報警，而有警員指出，在夢琪失蹤後和埃利奇報案之間的一段時間，埃利奇曾「開了很長時間車」前往密州中部一個偏僻的地區。另一名探員在作供時表示，經調查夢琪的財務記錄、社交網，以及與家人朋友的聯絡，各種證據顯示夢琪經已不在人世。