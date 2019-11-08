蓬佩奧批中國政治制度　華外交部：挑釁全體中國人民

美國國務卿蓬佩奧早前表示，考慮到中共帶來的挑戰，德國的電訊網絡建設問題變得很複雜。他又曾稱，世界各國應了解與中共相關的風險，以及長期以來對此容忍造成的後果。中國外交部發言人耿爽周五（8日）回應，稱蓬佩奧攻擊抹黑中國政治制度，渲染所謂中國政治威脅，充滿意識形態偏見和冷戰零和博弈思維，中方表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽指，蓬佩奧將中國人民和中共割裂對立，企圖挑撥兩者的關係；又稱中共身為中國的執政黨，得到中國人民的深厚信任和衷心擁護；強調企圖割裂中國人民和中共的言行，是對全體中國人民的挑釁，注定不會得逞。

耿爽強調，蓬佩奧的有關言論十分危險，與其美國國務卿的身份嚴重不符，充分暴露他企圖通過反華來撈取個人政治資本的險惡用心；又指中方要奉勸他不要再喋喋不休地對中國無端指摘，以免搬起石頭砸自己的腳。

對於原訂本月在智利召開的亞太經合組織（APEC）領導人非正式峰會，因爆發示威取消，美國有意在明年補辦。耿爽表示，中方一直與有關各方保持溝通，正了解情況，美方應當尊重東道主的意見，亦應遵循協商一致的原則。