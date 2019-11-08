企業私設防無人機設備　令多個航班GPS訊號丟失

黑龍江哈爾濱太平國際機場近日有多個航班，在某縣附近接連發生航空器GPS訊號丟失事故，部分更出現衞星導航監察技術（ADS-B）系統故障。經查，當局發現有民營企業私設「無人機管制設備」，從而嚴重干擾民用航空GPS系統。

內媒周五（8日）報道，該間企業位於黑龍江311省道附近，私設管制設備旨在防止無人機闖入投毒；執法人員事後已依法拆除違法設備；據報該企業在其他省份亦有安裝同樣的干擾設備，同樣干擾了該些省份的航空交通，至今已繳獲2部干擾設備。

黑龍江省工信廳無線電管理局表示，自11月初起，涉事機場多個航班在近地起降過程中，出現GPS信號丟失，部分航班ADS-B系統故障，嚴重威脅飛機與旅客生命、財產安全；又稱其他省份部分機場干擾已持續20多日，導致10多架次航班復飛。

據悉，省工信廳接到民航黑龍江空管分局致函，請求排查無線電干擾一事；周日（3日）晚上6時，各排查小組在重點區域兩條主要道路，縱向延伸80公里，左右延伸5公里的範圍內展開精細排查；在數小時後，技術人員在311省道上某企業內，發現私設的無人機管制設備。