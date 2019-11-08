揭車站監控設備來自陸資公司　台鐵：暫不使用

為免再發生暴力事件，台灣交通部鐵道局早前宣布在台中市豐原站設置「智慧型影像監控系統工程」，並使用人臉辨識系統加強監控，維護車站安全。惟外界擔心會侵犯公眾隱私，發聲反對，台鐵遂停止實施措施。台媒周五（8日）報道，相關監視儀器屬陸資品牌，但因系統為台灣廠商開發，初判沒有資訊安全疑慮。台鐵表示，疑慮未解除前，不會同意該系統上線使用。

台鐵近年多次發生血腥暴力事件，官方想透過設置監控系統，提升安全級別。惟台媒報道，相關儀器品牌「milesight」是陸資公司「廈門脈視數字技術有限公司」的產品，再度引發公眾疑慮。報道指，該套監視系統透過物聯網設備技術，可智慧偵測、辨識需要危及情況，包括人員異常停留或逗留、跨越月台警示線、遺留物偵測、火警偵測、人或動物異常入侵、安全特殊名單，或輪椅乘客需要服務等，系統會發生告警或提醒車站進行相關處置。

經台鐵查證，證實milesight的確是大陸廠商，但監控系統的晶片品牌是SONY，系統和軟件程式是台灣廠商寫的，至於閉路電視有很多供應商，其中一部分使用大陸廠商milesight閉路電視但該套智慧型影像監控系統屬於內部封閉系統，透過內部連線傳出影像，沒有網絡，也沒有跟台鐵系統對接，初步判斷沒有資安問題。