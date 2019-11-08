籲消除軍備競賽和武器擴散　中方：維護國際和平安全

中國早前表明，不會參加由美國所提出的中美俄三邊的軍控談判。中國外交部軍控司司長傅聰周五（8日）在俄羅斯莫斯科出席場合時表示，當前全球戰略穩定框架動搖，大國競爭回歸，單邊主義盛行，新興科技發展帶來新挑戰，導致國際軍控防擴散機制處在危險的十字路口。他續稱，中國將繼續與國際社會絕大多數成員，一同堅定踐行多邊主義，維護和完善國際軍控防擴散機制，維護全球戰略穩定、國際和平與安全。

傅聰出席「2019年莫斯科防擴散大會」時，就「軍控防擴散機制未來」為題發言。他表示，中方提出6點主張，包括各國奉行共同安全理念，營造普遍安全的國際和地區安全環境，消除軍備競賽和武器擴散根源；又稱核武器國家重申「核戰爭打不贏，也打不得」，美國停止發展和部署全球反導系統，美俄進一步削減其部署和庫存的核武器，維護全球戰略穩定。

傅聰又呼籲，核武器國家加強核戰略對話，防止戰略誤判引發意外和危機；國際社會共同反對制裁施壓的單邊和霸權行徑，推動北韓、伊朗等地區核熱點的政治外交解決；又建議各國共同維護《不擴散核武器條約》體系，維護聯合國、裁談會等現有多邊軍控機制，維護國際軍控條約，建立開放、包容的全球性防擴散出口控制機制。

傅聰同時希望，國際社會在尊重各國和平利用新興科技權利的同時，對外空、生物、網絡、人工智能等技術軍事應用，予以必要規範。他強調，中國對權力遊戲不感興趣，從未想過和任何國家爭奪霸權，無意與任何國家搞軍備競賽；中國將繼續堅持和平發展道路，堅定奉行自衞防禦的核戰略。