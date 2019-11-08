未經省檢疫部門蓋章批准　27噸巴西豬肉遭拒入境

交通部門攔下未經批准進入廣東的運豬肉車輛。（互聯網）

廣東省交通集團周四（7日）公布，上月30日在入境檢查攔截一輛運載未經廣東省檢疫部門檢疫、載有27噸巴西豬肉的貨車，避免讓該批豬肉流入省內，並着令原路返回。

內媒報道，運載豬肉的車輛駛入佛山三水的肇花高速大塘站出口時被截查，司機稱車上貨物是冰鮮豬肉，要求按「綠色通道」產品予以免費放行。惟檢查員查看相關證件時發現，該批冰鮮豬肉9月23日從巴西進口，僅有上海海關檢疫證明，未加蓋廣東省檢查站動物衞生監督專用簽章，不符合放行條件。

有數據顯示，截至10月底，今年巴西對中國的豬肉出口增長38%。巴西農業部長周一（4日）表示，中國已批准從巴西的七家工廠進口豬內臟。同時，巴西對中國牛肉出口量亦在今年10月創新高。

廣東今年8月底出台《關於實施省外動物及其產品入粵指定道口管理工作的通知》規定，鑑於當前非洲豬瘟疫情形勢和廣東省防控非洲豬瘟的相關要求，凡是動物肉類及其產品進入廣東，都需要經過指定道口進行檢疫加蓋簽章；即使是正規進口的冰鮮豬肉，在進入廣東前亦須加蓋「粵」字頭檢疫章。