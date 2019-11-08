台空軍機師不足　F16V交付後恐「有機無人」

台灣軍方為抗衡大陸，正着手向美國採購66架F16V戰機。台灣的立法院預算中心最新的評估報告指，空軍近9年來增加的F16戰機機師人數有限，按照目前的培訓速度，在2026年戰機交付期限前，未必能訓練出足夠的機師，恐怕會出現「有機無人」的困境。

報告指，該批F16V將分成3個作戰隊，每隊22架。據空軍規劃，66架中有56架單座機、10架雙座機，空勤人力90多人。但駕駛F16須完成系列訓練，官校畢業後普遍要花2年半才取得資格，其他機種機師轉訓F16，培訓期也需要半年。從2011年至今，台空軍F16合格機師增加129人，但退役者也有108人，等於只增加21人。

報告又提到，空軍現役的3款主力戰機中，F16在2015年故障達10,711次，去年故障達14,338次；幻影2000在2015年故障達9447次，去年共故障達13,987次；經國號（IDF）戰機2015年全年故障15,001次，去年故障11,203次。空軍編列高額維修經費，各主力戰機故障次數仍居高不下，添購新戰機前，應先檢討維修問題，落實好後勤維保機制。

台空軍司令部回應稱，軍方已完成專案檢討，料可如期完成戰力編成。此外軍方正研究改善飛行員的工作環境及工作量，同時調整獎金，以提升他們留在軍中服役的意願。