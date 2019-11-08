第7次全國人口普查明年展開　國務院下多項指示

國務院周五（8日）宣布將在明年11月1日展開第7次全國人口普查，對象為境內的中國公民，不包括短期逗留的外籍人士。調查內容主要是人口和住戶的基本情況，包括姓名、公民身份號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、職業、婚姻生育，以及住房情況等。

通知明確指出，全國人口普查涉及範圍廣、參與部門多、工作難度大，各地區的有關部門要按照全國統一領導，做好普查宣傳和組織，而經費方面則由中央和地方各級政府共同負擔。

各地區的有關部門須堅持依法普查，不可能取得的數據作為任何部門對各級行政管理工作實施考核、獎懲的依據；確保數據質量，建立健全普查數據質量追溯和問責機制；提升信息化水平，採取電子化方式進行普查登記，使用智能手機收集數據；加強宣傳工作，如實申報普查項目，為普查​​順利進行創造良好的輿論環境。

內地對上一次人口普查在2010年，當時得出的全國人口數為13億3972萬4852人。根據國家統計局「國家數據」網站的人口時鐘數據，全國總人口數目前已突破14億大關。但這一數字是估算數字，未經實際調查。