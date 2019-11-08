涉嫌貪污受賄　呼和浩特市中院前院長被公訴

最高人民檢察院周三（7日）通報，內蒙古自治區呼和浩特市中級人民法院前黨組書記、院長董秉惠涉嫌受賄罪、貪污罪一案，經內蒙古自治區監察委員會調查終結，移送內蒙古自治區人民檢察院，再由自治區檢察院指定鄂爾多斯市人民檢察院審查起訴。近日，鄂爾多斯市人民檢察院已向鄂爾多斯市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，董秉惠身為國家工作人員，利用擔任呼和浩特市中級人民法院黨組書記、院長的職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；利用擔任呼倫貝爾市中級人民法院院長的職務便利，非法侵吞公共財物，數額巨大，依法應當以受賄罪、貪污罪追究其刑事責任。檢察機關在審查起訴階段，已告知董秉惠享有的訴訟權利，並依法訊問董秉惠，聽取其辯護律師意見。

公開資料顯示，現年56歲的董秉惠在1984年6月加入中國共產黨，歷任包頭市委政法委副書記、市綜治辦主任，呼倫貝爾市中級人民法院院長，呼和浩特市中級人民法院代院長、黨組書記；至2014年2月起正式擔任呼和浩特市中級人民法院院長，至今年6月被雙開。