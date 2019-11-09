台中學生受欺凌想自殺　教育部：建「吹哨人」制度

台灣中學校園欺凌問題日益嚴重，影響青少年身心健康。台灣的國民健康署近日公布最新一期「國中生健康行為調查報告」，顯示6成學生在過去1個月曾遭欺凌，有四分之一學生在過去1年曾考慮自殺。教育部建議，學校應建立「吹哨人」制度，主動舉報相關問題，及早處理。專家認為，應增進家長與老師間的互動與溝通，組織有效觀察學生生活狀況的網絡，提高對欺凌事件的敏感度。

該項調查自2005年開始，每年針對中學生健康行為作調查，2012年參照美國疾病管制局的標準，針對青少年主要死因、疾病或重要社會問題作調查，其中包括「欺凌問題」。最新報告指出，被欺凌的學生多因身材、長相、口齒不清、來自單親家庭而被嘲笑，亦有人遭受性騷擾。

部分老師指出，欺凌現象愈趨嚴重，受害者往往不敢將真相說出來，態度畏縮，並萌生自殺念頭。他們建議，校方及家長介入處理時，應防止過度權威，雙方家長亦不宜僵持對峙；學校可參考美國校園的做法，將教學與生活輔導分開，一旦發現問題，由生活輔導老師直接介入，將欺凌者和受害人隔離處置。而根據相關調查，家長在處理子女欺凌問題時常遭遇親子不同步、家長老師不信任及校方怕影響聲譽而息事寧人等問題。

台北市立聯醫松德院區精神科醫師鄭勝允指出，受害者多半瘦弱、文靜、家庭狀況不佳，他們往往會出現焦慮、憂鬱、自殘、自殺念頭，且患有預期性焦慮，時常惴惴不安擔心被欺凌，嚴重者會出現創傷壓力症候群徵狀，即過度警覺、在腦海中反覆重現受欺凌過程，自我懷疑。

教育部官員指出，欺凌事件的定性須經過小組調查後方能確認，並由專業人士介入處置；但認為校長是防範校園欺凌的重要角色，教育部每年均會召集全台校長作研習，培養校方主動積極防治欺凌問題，並建議學校可建立「吹哨人」制度，鼓勵受害者及同學主動及早舉報問題，防患於然。同時，教育部各縣市主管機關設專線電話、網頁供留言反映問題，鼓勵受害者勇於表達。

東網駐台記者宋江誠報道