磚廠命案21年後告破　警涉私下調解官方介入調查

湖南永州江永縣一名叫陳進德的運磚工人，21年前因打牌與同事起衝突，被對方擊傷致死，惟其後事件未予立案，便被警方終止調查。據縣委宣傳部周五（8日）消息，案件多年後終在上月告破，目前疑犯已被緝拿歸案，同時縣紀委監委已介入，調查案件可能存在的問題。

內媒報道，1998年8月，於江永縣委辦機磚廠任職的陳進德下班後，與楊海洋一同打牌，惟其後因2元（人民幣‧下同，約2.3港元）的糾紛，楊將陳重擊致死。時任縣公安局副局長的李哲衞透露，當時偵辦此案的警員在追捕過程中，突被上級明令撤回，導致調查工作終止。

警方同年調解賠償問題。調解書顯示，磚廠應賠償安葬費、生活困難補償費等，共計1.4萬元（約1.6萬港元）；惟此後家屬不得追究一切費用，不准以任何理由干擾磚廠正常運作，否則將被依法追究責任。不過陳的兒子陳海龍透露，從小到大他家人一直也擺脫不了父親被害的陰影；案件也因離奇終止調查，且被冠以「封口案」之稱。

至今年6月，案件由新成立的專案組重新調查，當年偵辦此案的主要人員，也被重新吸納入組內協助，最終通過大數據網絡、資訊跟蹤等渠道，鎖定了疑犯身份，陳被殺一案隨之告破。

疑犯落網後對犯罪事實供認不諱，案件已於周四（7日）移交檢方起訴。此外，針對當年案件辦理可能存在的問題，縣紀委監委已介入調查，以查實相關人員是否有瀆職、違法違紀等情況。