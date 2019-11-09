廈門漢眼睛不適求醫　3條眼睫毛驗出20多條蟎蟲

福建廈門一名65歲陳姓老翁，近日一直覺得眼睛不舒服和乾澀，且懷疑有異物入眼。陳翁前往眼科中心求醫，經檢查發現，3條睫毛上長了20多隻蟎蟲。

從顯微鏡中可見，兩條又肥又白的蟎蟲交叉附在一條眼睫毛上。醫生判斷，陳的眼睫毛上有蟎蟲，是因患上了瞼緣炎；又稱此屬一種出現在眼瞼邊緣皮膚的慢性炎症，罪魁禍首正是蟎蟲。

廈門大學附屬廈門眼科中心眼表及角膜病專科副主任醫生商旭敏表示，人眼長蟎蟲其實相當常見，普通人眼中都會有少量蟎蟲存在。一般而言，若兩邊眼瞼各拔3條眼睫毛，發現有3條或以上蟎蟲，就需要特別注意。

商旭敏續稱，陳翁由於年紀大，免疫力下降，眼部容易感染蟎蟲；在日常生活當中，床單枕頭不潔也會造成蟎蟲繁殖活躍；此外，用眼多、眼睛疲勞、捱夜、常用電腦手機、養寵物、女士經常化妝致臉部皮膚抵抗減弱，都會令蟎蟲、細菌等有害物質有機可乘。

商又提醒，當出現眼部痕癢、分泌物增加、眼睫毛脫落等症狀，建議到醫院檢查，切勿亂滴眼藥水。此外，平日應保持良好的個人衞生和作息習慣，多注意用眼衞生。