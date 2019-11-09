蘭州警充當保護傘受賄行賄　判囚5年半

甘肅蘭州前市公安局治安管理支隊治安行動大隊教導員陳某，早前涉嫌充當保護傘，並犯受賄罪、行賄罪而被起訴。案件周五（8日）於城關區人民法院公開宣判，陳被判處5年半有期徒刑，並處罰金30萬元（人民幣‧下同，約34萬港元）。

經審理查明，被告陳某2014年至去年12月初，在擔任上述職位期間，利用職務上的便利，在監管、檢查多間單位經營行時為其提供幫助，並多次收受他人財物共計人民幣82.4萬元（約93.6萬港元），並向他人行賄5萬元（約5.68萬港元）。法院指，陳身為國家工作人員卻為他人謀取利益，數額巨大，其行為已構成受賄罪；為謀取不正當利益，給予其他國家工作人員財物，已構成行賄罪。

破案後，陳某親屬將77.4萬元（約87.9萬港元）賄款退贓，目前已依法被沒收，並上繳國庫。法院考量陳某在被追訴前主動交代行賄行為，揭發他人犯罪線索，並認罪悔罪、退繳贓款，依法可從輕處罰；惟其收受監管對象錢款，將舉報內容向被舉報人通風報信，洩露工作秘密，縱容違法犯罪活動，收受賄賂，造成惡劣社會影響，並通過行賄謀取職務調整，依法應予嚴懲，遂對其數罪併罰作出上述判決。