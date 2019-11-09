省國資委前副主任涉受賄等4罪　獲刑20年

吉林省國資委前副主任兼吉林省酒精工業集團有限公司（下稱酒精集團）前黨委書記、管理委員會主任王藝新，涉濫用職權、受賄、挪用公款、巨額財產來源不明等罪被起訴。案件周五（8日）於白山市中級人民法院公開宣判，王數罪併罰，被判囚20年，並處罰金200萬元（人民幣‧下同，約227萬港元）。王當庭表示上訴。

經審理查明，王藝新2014年1月至2月擔任酒精集團管委會主任期間，擅自決定全資子公司與翟朝輝的公司合作，成立由翟控股的吉鼎實業（大連）有限公司。及後在明知企業間借貸違反國家法律等情況下，王於2014年8月及9月擅自將酒精集團逾3.7億元（約4.2億港元）通過子公司出借給吉鼎公司，再被翟悉數轉出用於償還個人債務，共造成經濟損失逾4.4億餘元（約4.99億港元）。

王藝新還在2008年至2013年間，利用擔任國資委副主任兼酒精集團管委會主任、遼源市副市長的職務便利，為他人在煤炭供應、生產經營、撥付工程款等方面謀取利益，收受賄賂超過418萬元（約475萬港元）；利用酒精集團管委會主任職務便利，於2014年11月將酒精集團子公司3000萬元（約3400萬港元）公款出借給他人用於信託理財。此外，王的家庭財產和支出共有逾963萬元（約1093萬港元）不能說明來源。

法院認為，被告意圖從事小額貸款等金融業務，致使國家利益遭受特別重大損失，行為構成國有公司人員濫用職權罪；利用職務便利為他人謀取利益，收受他人財物，構成受賄罪；將酒精集團子公司公款出借他人用於經營活動，情節嚴重，構成挪用公款罪；家庭財產和支出明顯超過合法收入，差額特別巨大，本人不能說明來源，構成巨額財產來源不明罪，遂作出上述判決。