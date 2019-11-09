台男狠殺3母子命案　女死者當陪酒養全家

台灣台中市母子3屍命案，警方查出陳姓女死者因感情問題與陳姓男友爭執，後者掐死陳女後，竟將未滿周歲的雙胞胎兒子丟進洗衣機，再用棉被將一對兒子焗死。檢方目前依殺人重罪向法院聲請將陳男羈押禁見，周五（8日）深夜裁准。

29歲的陳女前年與田姓前夫離異，之後與30歲的陳姓前男友復合並同居。二人今年初誕下雙胞胎兒子，一家四口上月才搬到案發的台中市光復路出租套房居住。陳男原本在油站當散工，但今年8月失業後，於家中照顧兩子，全家生活開支則由當陪酒和臨時演員的陳女負擔。

警方查出，陳女本月2日上班後，3日上午7時許返回住所，之後離家買飯糰後返家便沒再出門。陳男供稱，當日上午11時許，他與陳女因感情問題起爭執，一時氣憤猛掐對方頸部直至其斷氣才鬆手。已失去理智的陳男之後心想孩子沒有媽媽很可憐，竟將雙胞胎丟入洗衣機內並塞進棉被將兒子焗死。之後陳男替母子3人換好衣服並用棉被包裹，再拿走陳女的銀包與證件等物件才逃亡。

為了賺錢養家，外表清秀、身形嬌小的陳女，今年4月在朋友介紹下當起臨時演員，近來又接觸微商並在Facebook售賣商品，獲網民讚賞。據指她曾帶雙胞胎開工拍戲，雖然辛苦，但她表示，「還是要拍到最好，要呈現給觀眾最好的一面」。