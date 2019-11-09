重慶大轟炸民團赴日遞請願書　籲法院終審公正判決

中國抗日戰爭期間，日本對重慶展開長達6年零10個月的戰略轟炸，造成傷亡慘重，史稱「重慶大轟炸」。重慶大轟炸受害者、民間對日索賠發起人王永鋼等9人，周六（9日）上午前往日本東京，到日本最高法院遞交請願書，要求該院對索賠案終審作出公正判決。

內媒報道，王永鋼自2001年發起重慶大轟炸受害者組織開始，聚集超過600名重慶大轟炸受害者；在2004年，重慶大轟炸受害者及其家屬組成民間對日索賠團，在日本律師幫助下，188名大轟炸受害者成為跨國訴訟原告，並在2006年向日本政府正式提出索賠訴訟。據悉在11年間，索賠團代表先後赴日32次，赴日人次達300人。

2015年2月25日，重慶大轟炸受害者訴訟案一審，和南京大屠殺、慰安婦、細菌戰、勞工案等訴訟案一樣，該案被判敗訴。王永鋼表示，法官僅用10數秒時間，宣布日本不須就事件認罪和賠償。2017年12月14日，東京高等法院作出重慶大轟炸二審判決，維持一審結果，承認重慶大轟炸歷史事實，但駁回訴訟原告要求日本政府謝罪賠償的請求。

王永鋼續稱，此次可能是索賠團成員最後一次赴日本法院請願；又稱目前索賠案已進入到三審終審階段，預計2019年年底，日本最高法院將對該案作出終審判決。